Еще 19 706 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в среду, 22 сентября.

При этом 8,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1991 случай заболевания коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 817 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 16 102 пациента.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.