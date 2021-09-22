Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Еще 19 706 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 19 706 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в среду, 22 сентября.

При этом 8,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Еще 19 706 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1991 случай заболевания коронавирусом.

Еще 19 706 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 817 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 16 102 пациента.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

Читайте также:
Коронавируспандемиястатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте