Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1353 пациента

В столице за сутки выздоровели от коронавируса 1353 человека. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил «Оперштаб Москвы».
Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в городе медики вылечили 1 477 350 человек.
Фото: Оперштаб
Число новых случаев заболевания за сутки составляет 1991. Из них в больницу отправились 762 человека. К аппарату ИВЛ подключены 307 пациентов. Скончались 50 заболевших, передает Telegram-канал «Оперштаба».
В России за сутки выявили еще 19 706 новых пациентов с COVID-19 за сутки.
До этого Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19. Специалисты убрали из перечня лекарств, рекомендованных для пациентов с легкой формой коронавируса, препарат «Умифеновир» и включили средство «Будесонид». В новом разделе «Антимикотическая терапия» разместили рекомендации по лечению инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов. Кроме того, в разделе о терапии неотложных состояний опубликованы рекомендации по рациональному использованию кислорода. Раздел по специфической профилактике коронавирусной инфекции дополнили сведениями о показаниях к проведению вакцинации у беременных.
В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.
Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.
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