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Названы самые частые причины обращения к гинекологу

Марина Найденкова

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Общество
Названы самые частые причины обращения к гинекологу
Фото: Вечерняя Москва

На прием к гинекологам, ведущим амбулаторный прием, чаще всего обращаются женщины для лечения воспалительных процессов и прохождения профилактических осмотров, а также для ведения беременности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Андрей Долинский.

— К амбулаторному звену чаще обращаются пациенты для лечения различных воспалительных заболеваний, инфекций, проведения профилактических осмотров (прохождения онкоскрининга шейки матки) и для динамического наблюдения течения беременности, — сказал врач.

Кроме того, на прием женщины приходят для коррекции патологического течения беременности и для лечения нарушений менструального цикла. В стационаре, отметил Долинский, наиболее частыми поводами обращений женщин можно назвать доброкачественные гиперпластические процессы эндометрия — полип и гиперплазия эндометрия. Также пациенты приходят лечить доброкачественные кисты яичников и доброкачественные образования матки — миому матки. При лечении последнего заболевания возможно применение как органосохраняющих хирургических технологий, так и выполнение операций с удалением органа.

— А также проблемы с опущением тазовых органов и недержанием мочи, требующие коррекции. И наконец, онкологические заболевания. Следует отметить, что в условиях современной гинекологической хирургии, все эти заболевания могут быть вылечены малоинвазивным, то есть нетравматичным способом. Самое важное — своевременное обращение к профессионалу, — заключил собеседник «ВМ».

Врач, акушер-гинеколог Мария Губарева рассказывала, что длительные задержки менструации, которые сопровождаются приливами жара, потливостью во время сна, раздражительностью и плохим отдыхом ночью, свидетельствуют о приближающемся климаксе у женщины.

Также она отмечала, что во время климакса женщине нужно пересматривать рацион питания. Он должен быть составлен исходя из особенностей ее организма. Однако творожные продукты, рыба и яйца должны быть в питании обязательно.

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