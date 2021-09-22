Андрей Бочкарев: Шесть социальных объектов построят в 19-м микрорайоне Крюкова по реновации

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Шесть социальных объектов возведут в 19-м микрорайоне Крюкова по программе реновации жилья в Москве. Об этом в среду, 22 сентября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проекта планировки территории предусмотрено строительство шести социальных объектов. Так, в микрорайоне появятся культурно-досуговый центр; два детских сада (суммарно на 450 мест), один из которых оборудован бассейном; школа на 825 мест с отдельно стоящим спортивным ядром; детская поликлиника и физкультурно-оздоровительный центр, — рассказал он.

В районе также улучшат транспортную инфраструктуру и благоустроят общественные пространства. По программе реновации снесут 28 старых жилых домов. Из них люди переедут в пять новостроек, которые возведут на месте подобранных стартовых площадок. На первом этапе программы переселятся жители девяти домов.

Много внимания в столице уделяется формированию среды: дворовому пространству и качественному благоустройству территорий. Об этом сообщил вице-президент по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования, исполнительный директор Института комплексного развития территорий Дмитрий Савин.

— Это в свою очередь создает преимущества и для жителей домов ближайшего окружения, для тех соседей, которые, по тем или иным причинам не захотели переселяться. Хочу напомнить, что у нас жители домов голосовали, будет ли включен дом в программу реновации. Соответственно, те жители, которые, предположим, проголосовали за сохранение своего текущего дома или просто проживают в домах, не подлежавших реновации, все равно получают качественное дворовое пространство, объект социально-бытового обслуживания, — резюмировал он.

До этого Бочкарев сообщил о строительстве 60 социальных объектов в Москве за 2021 год. Он отметил, что за это время в городе построили 17 детских садов, 17 общеобразовательных школ, пять медицинских учреждений, 15 спортивных сооружений и четыре культурных объекта.