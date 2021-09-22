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Протаранившего семь машин в Москве пьяного водителя привлекли к ответственности

Анастасия Колоскова

Происшествия
Протаранившего семь машин в Москве пьяного водителя привлекли к ответственности
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Гурьянова, 13 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности автомобилиста, который в понедельник, 20 сентября, сел пьяный за руль и протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковать свою машину во дворе. Об этом в среду, 22 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

В ведомстве рассказали, что правонарушителем оказался 27-летний москвич. При прохождении освидетельствования у него обнаружили 1,249 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

— Полицейские отстранили молодого человека от управления транспортным средством и составили в отношении него административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Нарушителю придется заплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей. Кроме того, ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 20 сентября, во дворе дома 13 на улице Гурьянова.

Выпившего водителя достали из машины очевидцы. Когда они открыли дверь машины, нарушитель выпал из авто и лег на землю.

В Госавтоинспекции уточнили, что на минувшей неделе инспекторы выявили более 400 водителей, севших за руль с признаками опьянения. Из них 230 автомобилистов от медицинского освидетельствования отказались. Еще 16 уже были лишены водительских прав за аналогичное нарушение. Теперь им грозит уголовная ответственность.

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