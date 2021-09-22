Браконьер из Москвы попытался сбыть черную икру в Волгограде

Москвича задержали в Волгограде с черной икрой амурского осетра, относящегося к особо ценным видам, которые занесены в Красную книгу РФ. Об этом рассказала в среду, 22 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, 40-летний москвич на самолете прилетел в Волгоград, чтобы сбыть черную икру. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на выходе из аэропорта. В чемодане злоумышленника обнаружили 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра.
Против москвича возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, говорится на сайте МВД.
В пятницу, 20 августа, столичная полиция изъяла более 400 килограммов немаркированной рыбной продукции.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли рыбу семейства осетровых и икру. Указанные виды рыб занесены в Красную книгу России, их добыча, предположительно, осуществлялась браконьерским способом.
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