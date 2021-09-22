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Песков ответил на вопрос о длительности самоизоляции Путина

Полина Долганова

Общество
Песков ответил на вопрос о длительности самоизоляции Путина
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может точно сказать, какое количество времени глава государства Владимир Путин пробудет в самоизоляции. Об этом он заявил в среду, 22 сентября.

По его словам, на работу президента самоизоляция никак не влияет, пишет РИА Новости.

— Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

14 сентября Путин рассказал, что переходит в режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. До этого он успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

После этого Дмитрий Песков сообщил, что президент сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, глава РФ здоров. В июне российский лидер в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».

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