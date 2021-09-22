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Помощник Зеленского назвал возможную причину покушения на него

Полина Долганова

В мире
Помощник Зеленского назвал возможную причину покушения на него
Фото: РИА Новости

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, на автомобиль которого напали под Киевом в среду, 22 сентября, считает, что целью обстрела его машины было запугивание «высшего эшелона власти» страны.

Он также отметил, что не знает, по каким именно причинам на него было совершено покушение.

— Могу сказать, что, как говорится, не понимаю причин. <...> Покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти, — сказал Шефир.

По его словам, причиной инцидента не могли стать недопонимания внутри аппарата президента Украины Владимира Зеленского.

Он подытожил, что такими способами недоброжелателям не удастся запугать украинскую власть, потому как Зеленский — «волевой человек», который «идет своей дорогой», а народ его поддерживает, передает ТАСС.

На автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира совершено покушение. По данным ведомства, машину обстреляли из автоматического оружия. По автомобилю выпустили больше 10 пуль. В результате покушения водитель получил ранение.

МВД Украины подтвердило информацию о покушении и опубликовало фотографии на своем официальном сайте. Ведомство представило несколько снимков, на которых видны следы от пуль на машине.

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