Инсталляция в честь выпуска «зеленых» облигаций появилась на станции БКЛ «Нижегородская»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Инсталляция в честь выпуска первых в столице «зеленых» облигаций появилась на станции Большого центрального кольца (БКЛ) московского метро «Нижегородская». Об этом в среду, 22 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что таким решением городские власти подчеркнули, что метро — это экологичный вид общественного транспорта, который не несет вреда окружающей среде.

— Средства от размещения облигаций направляются на важные городские проекты, которые значительно повышают уровень жизни москвичей и делают передвижение в городе еще безопаснее, — заявил глава ведомства.

Максим Ликсутов добавил, что станцию «Нижегородская» возвели на средства, вырученные от продажи «зеленых» облигаций. Эти деньги также направят на строительство еще 18 станций, более 43 километров БКЛ и реконструкцию трех остановочных пунктов.

— Мы решили до конца этого года выпустить «зеленые» облигации для населения объемом пять миллиардов рублей и сроком обращения два года. Приобретая их, граждане получат возможность не только получать доход, но и участвовать в финансировании важных для города проектов, которые положительно влияют на экологическую обстановку и на здоровье людей, — заключил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также в среду, 22 сентября, Максим Ликсутов объяснил, что средства от размещения «зеленых» облигаций Москва направит на развитие городской транспортной инфраструктуры. В частности, на проекты, которые снизят количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парникового газа.