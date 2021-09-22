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Климатолог предупредила россиян о вероятности контрастной зимы

Иван Юминов

Общество
Климатолог предупредила россиян о вероятности контрастной зимы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Регулярные перепады морозов и оттепели ожидаются этой зимой в России. Об этом заявила климатолог из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Инна Латышева в среду, 22 сентября.

— Вслед за контрастным летом в современных климатических условиях высока вероятность и контрастной зимы. Она определяется не только частой сменой волн тепла или холода, но и усилением их интенсивности и продолжительности в отдельных регионах, преимущественно удаленных от смягчающего воздействия океанов, — рассказала метеоролог.

Наглядным примером, по ее словам, может служить Иркутская область, где в условиях потепления сохраняется охлаждающее влияние материка и Монгольского антициклона. Зимние месяца могут оказаться аномально теплыми или холодными в зависимости от динамики антициклона, приводит слова Латышевой «РГ».

22 сентября ведущий научный сотрудник ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что резкое похолодание в Европе и некоторых регионах России может произойти, несмотря на глобальное потепление.

Это будет фактически означать наступление ледникового периода, уточнил Карнаухов. Последний подобный этап, по его словам, назывался Малым дриасом, он длился около тысячи лет и закончился 11 тысяч лет назад.

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