«Безответственно»: Китай раскритиковал оборонное соглашение AUKUS

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Оборонное соглашение AUKUS является «чрезвычайно безответственным». Об этом заявил посол Китая в США Цинь Ган.

— Оно подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению (ядерных вооружений — прим. «ВМ»). Это чрезвычайно безответственно, — рассказал дипломат.

Вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе должны решаться совместно расположенными там странами, добавил он. Пекин будет пристально следить за развитием ситуации, приводит слова Гана ТАСС.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в рамках нее государства планируют способствовать обмену технологиями.

После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group.

Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса. 17 сентября Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.