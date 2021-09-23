Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП с двумя машинами

Иван Юминов

Происшествия
Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП с двумя машинами
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Ангарская улица, 16 Карта всех событий

Специалистам городских служб удалось восстановить движение на севере Москвы после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 сентября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В результате аварии на Ангарской улице движение было перекрыто в сторону Коровинского шоссе. Водителям было рекомендовано объезжать данный участок, в том числе по улице Новая.

21 сентября в столичной Госавтоинспеции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen.

После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом. Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм.

Читайте также:
ДТПМоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте