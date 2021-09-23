Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП с двумя машинами

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ангарская улица, 16 Карта всех событий

Специалистам городских служб удалось восстановить движение на севере Москвы после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 сентября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В результате аварии на Ангарской улице движение было перекрыто в сторону Коровинского шоссе. Водителям было рекомендовано объезжать данный участок, в том числе по улице Новая.

21 сентября в столичной Госавтоинспеции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen.

После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом. Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм.