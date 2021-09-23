В МЧС заявили, что судьба экипажа разбившегося Ан-26 остается неизвестной

Фото: Минобороны РФ

Судьба экипажа из шести человек самолета Ан-26, который потерпел крушение в Хабаровском крае, до сих пор неизвестна. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил краевой главк МЧС.

По данным ведомства, спасатели обнаружили обломки самолета в 11:30 по местному времени или в 4:30 по московскому времени. Обломки воздушного судна находились в районе горы Хребтова, высота которой более 900 метров.

— Судьба экипажа неизвестна, — говорится в сообщении МЧС.

Из-за того, что самолет разбился в труднодоступной местности, вертолеты со спасателями не могут высадиться на месте инцидента. В настояще время к участку крушения направляется пешая группа спасателей: 140 человек и 35 единиц техники, пишет РИА Новости.

Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовский.