Экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли с многочисленными ранениями рядом с телом жены

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Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол был найден с многочисленными ранениями рядом с телом жены в их квартире в Кызыле. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время мужчина находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В СК региона сообщили, что 22 сентября в квартире на улице Бай-Хаакской нашли тело женщины с признаками насильственной смерти, а также ее мужа с колото-резаным ранением груди. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Однако имена пострадавшего и убитой в СК не уточнили.

Тыт-оол был министром сельского хозяйства и продовольствия в 2015–2016 годах. В 2019 году его осудили на четыре года лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве, пишет РИА Новости.

22 сентября на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. По данным ведомства, его автомобиль обстреляли из автоматического оружия. По машине выпустили больше 10 пуль. В результате покушения водитель получил ранение.

МВД Украины подтвердило информацию о покушении и опубликовало фотографии на своем официальном сайте. Ведомство представило несколько снимков, на которых видны следы от пуль на машине.