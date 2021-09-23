Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Строительство взрослой поликлиники стартовало в Строгине

Анастасия Колоскова

Город
Строительство взрослой поликлиники стартовало в Строгине
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Михаил Колобаев

Строительство взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом началось в столичном районе Строгино. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Семиэтажное здание появится по адресу улица Твардовского, владение 10. Его возводят за счет средств городского бюджета.

В поликлинике разместят кабинеты дежурного врача, терапевтического отделения, врачей-специалистов, лучевой диагностики, профилактики и реабилитации, а также отделение функциональной диагностики.

В ней также будут оборудованы помещения для администрации, приема анализов и вакцинации, отделения платных услуг, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, патронажной службы и конференц-зал.

На входе в поликлинику установят бахиломашины и аптечный киоск. На первом этаже учреждения откроется травмпункт с рентген-кабинетом и кабинетами врачей-специалистов. Для маломобильных пациентов установят пандусы и лифты.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, пишет агентство городских новостей «Москва».

21 сентября в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства сообщили, что в районе Строгино в 2021 году выполнили комплексное благоустройство 40 объектов.

Читайте также:
СтрогиноМедицинаСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте