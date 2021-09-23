Строительство взрослой поликлиники стартовало в Строгине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Михаил Колобаев

Строительство взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом началось в столичном районе Строгино. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Семиэтажное здание появится по адресу улица Твардовского, владение 10. Его возводят за счет средств городского бюджета.

В поликлинике разместят кабинеты дежурного врача, терапевтического отделения, врачей-специалистов, лучевой диагностики, профилактики и реабилитации, а также отделение функциональной диагностики.

В ней также будут оборудованы помещения для администрации, приема анализов и вакцинации, отделения платных услуг, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, патронажной службы и конференц-зал.

На входе в поликлинику установят бахиломашины и аптечный киоск. На первом этаже учреждения откроется травмпункт с рентген-кабинетом и кабинетами врачей-специалистов. Для маломобильных пациентов установят пандусы и лифты.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, пишет агентство городских новостей «Москва».

21 сентября в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства сообщили, что в районе Строгино в 2021 году выполнили комплексное благоустройство 40 объектов.