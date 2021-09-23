Третью новостройку в Северном Тушине передадут под заселение до конца года

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Россия, Москва, улица Вилиса Лациса Карта всех событий

Третью новостройку по программе реновации передадут под заселение в районе Северное Тушино в течение 2021 года. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Здание расположено по адресу улица Вилиса Лациса, дом 38, корпус 1 и корпус 2.

— Дом рассчитан на 472 квартиры. В нем 188 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 156 трехкомнатных квартир. Отделка квартир, мест общего пользования, а также благоустройство прилегающих к дому общественных пространств выполнено в соответствии с требованиями программы реновации, — отметил Сергей Левкин.

Всего в районе планируется переселение 8,9 тысячи жителей.

В среду, 22 сентября, первый заместитель председателя Москомархитектуры и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что многоэтажный дом по программе реновации жилья на Перовской улице оформят в серых и песочных тонах. Он будет состоять из шести секций, выстроенных в форме буквы «п».