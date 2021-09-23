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Нутрициолог объяснила, как питаться после коронавируса

Анна Михалюк

Общество
Нутрициолог объяснила, как питаться после коронавируса
Фото: pexels.com / Toni Cuenca

Нутрициолог Ксения Черная рассказала, какие продукты нужно есть после коронавируса. Восстановление организма пациента после болезни зависит в том числе и от питания.

— Люди, переболевшие COVID-19, жалуются на хроническую усталость, потерю памяти и концентрации, выпадение волос, проблемы с ЖКТ, снижение кислотности в желудке из-за приема лекарств, а также на извращение вкусов и запахов, — рассказывает эксперт в новом видео на своем YouTube-канале.

Для восстановления пищеварения, по словам нутрициолога, нужно исключить ряд продуктов: сахар, продукты, содержащие глютен, кисломолочные и молочные продукты.

— Нужно включить максимальное количество темно-зеленых овощей, фруктов, листовой зелени и ягод. Сахар снижает кислотность желудка еще больше и является пищей для патогенной сферы. К тому же добавленный сахар истощает организм на магний и витамин B12, — объясняет эксперт.

Чтобы быстрее восстановиться, нужно есть противовоспалительные продукты.

— Нужно есть куркуму, овощи, зелень и ягоды. Ценные вещества находятся в шкурке, в зелени, в листах, — рассказывает Ксения Черная.

Кроме того, эксперт рекомендует использовать витамины в таблетках, чтобы поддержать свой организм.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказала, почему майонез можно добавлять в пищу при правильном питании.

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