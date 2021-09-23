Календарь-прогноз миграции птиц создали в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалистами был создан календарь-прогноз миграции птиц. Он был основан на многолетних наблюдениях за перелетными пернатыми, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Миграция птиц началась еще в августе. Тогда начали улетать в теплые края насекомоядные птицы. Ранняя миграция связана с тем, что в конце лета у стрижей, славок и камышевок становится меньше корма.

В начале сентября столицу покинули ласточки, кукушки, мухоловки и кулики. Совсем скоро, в начале октября, настанет очередь водоплавающих птиц. Среди них — широконоска, чирок-трескунок, горихвостка и пеночка.

После этого настанет очередь скворцов, зябликов и дроздов, а в конце октября улетят чайки и дрозды-рябинники. Затем начнут мигрировать стаи диких гусей.

— Большинство перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы. А кто же остается в Москве? В столице зимуют оседлые виды, например, синицы, кряквы, воробьи и дятлы, — отметили в сообщении.

Ранее старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Виктор Зубакин рассказал о птицах, которые в первый месяц осени улетели из Московского региона.