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«Убивает бесшумно»: какие признаки помогут распознать рак в зародыше

Михаил Алимов

Общество
«Убивает бесшумно»: какие признаки помогут распознать рак в зародыше
Фото: pixabay.com

От онкологических заболеваний страдает множество людей по всему миру. Некоторые виды рака выдают себя в неопасной стадии — припухлости в области шеи, подмышками и в паху могут говорить о лимфоме Ходжкинса. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

По словам экспертов, эти области отекают из-за большого количества лимфоцитов, пораженных недугом. Часто такие припухлости не сопровождаются болью, но это не значит, что их нужно игнорировать. Рак в состоянии убивать практически бесшумно, напоминают специалисты.

Вовремя заметив симптомы, можно предотвратить развитие болезни до опасной неоперабельной стадии. Среди других малозаметных признаков рака — сильное ночное потоотделение, частый озноб, кашель, одышка и резкое похудение, передает издание «Невские Новости».

До этого онколог рассказал о негативном влиянии телефонов на здоровье. Смартфон во время установки соединения лучше держать от себя на расстоянии, гаджет наносит вред. По словам врача Вадима Гутника, опасения, что излучение от мобильных телефонов провоцирует рак, не подтвердились. Современные смартфоны проходят сертификацию на безопасность, но их степень влияния на организм человека еще не изучена до конца.

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