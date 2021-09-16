Онколог рассказал о негативном влиянии телефонов на здоровье

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Смартфон во время установки соединения лучше держать от себя на расстоянии, гаджет наносит вред. Об этом рассказал онколог Вадим Гутник.

По словам врача, опасения, что излучение от мобильных телефонов провоцирует рак, не подтвердились. Современные смартфоны проходят сертификацию на безопасность, но их степень влияния на организм человека еще не изучена до конца.

Вадим Гутник отметил, что прямая связь между использованием гаджетов и возникновением злокачественных опухолей не установлена. Когда только появились мобильные телефоны, на эту тему проводились исследования — какие модели безопаснее — с антенной или нет. В ходе этого было выявлено, что меньший вред оказывают смартфоны с антенной, передает Общественная служба новостей.

— Когда держишь аппарат возле уха, сигнал проходит над черепом. Не зря сейчас существуют устройства, чтобы человек мог говорить по смартфону, не прикладывая его к голове — рассказал Гутник.

Отмечается, что разговаривать по громкой связи безопаснее для здоровья и психики. Также стоит больше времени посвящать отдыху от электронных устройств.

Ранее директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал о том, что во время сна рекомендуется держать гаджет на расстоянии полуметра от головы.