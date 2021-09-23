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Возможный преемник Меркель поддержал запуск «Северного потока — 2»

Михаил Алимов

Политика
Возможный преемник Меркель поддержал запуск «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Северный поток — 2» стоит ввести в эксплуатацию. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил в эфире канала ZDF кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет.

— Да. Это экономический проект, — ответил он в ходе политических дебатов на вопрос ведущего на данную тему.

По словам депутата, Германии в ближайшие годы понадобится газ. Он хочет, чтобы меры, озвученные федеральным правительством, были реализованы.

Лашет отметил, что при этом Украина не должна терпеть убытки.

— Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен, — передает его слова РИА Новости.

21 сентября сообщалось, что Европу может настигнуть нехватка отопительного газа. Вероятно, топливо придется распределять по квотам. Соединенные Штаты, по словам советника президента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, фиксируют в настоящее время «необъяснимо низкие поставки топлива из России» в Европу.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

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