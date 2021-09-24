Легковой автомобиль перевернулся на внешней стороне Лефортовского тоннеля

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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

На внешней стороне Лефортовского тоннеля после пересечения с Красноказарменной улицей перевернулась легковая машина. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что движение свободно по одной полосе из трех. Водителей просят выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что семь машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Движение транспорта осуществлялось по одной полосе из трех.

Ранее на Нижегородской эстакаде в столице загорелся грузовой автомобиль. В департаменте транспорта заявили, что инцидент произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед пересечением с Нижегородской улицей.