Движение восстановили на внешней стороне Лефортовского тоннеля после аварии

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение восстановили после аварии на внешней стороне Лефортовского тоннеля после пересечения с Красноказарменной улицей в Москве, где перевернулся легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что легковая машина перевернулась на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Движение было свободно по одной полосе из трех.

Ранее на Нижегородской эстакаде в столице загорелся грузовой автомобиль. В департаменте транспорта заявили, что инцидент произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед пересечением с Нижегородской улицей.