Пожар в общежитии Военного университета Минобороны в Москве локализовали

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Россия, Москва, Комсомольский проспект, 20с1 Карта всех событий

Пожар в общежитии Военного университета Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Подмосковье РФ на Комсомольском проспекте в столице локализовали. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Локализация пожара, — сказал собеседник издания.

Пожар в Москве.mp4 / Видео: РЕН ТВ

Пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу, 24 сентября. Оно находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводится эвакуация людей. Пожару присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Началось обрушение кровли в горящем здании.

Движение перекрыто на дублере Комсомольского проспекта в сторону области из-за пожара.