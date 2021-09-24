Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Бастрыкин заявил об отсутствии плана действий на случай ЧП у персонала вуза в Перми

Полина Долганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Общество
Бастрыкин заявил об отсутствии плана действий на случай ЧП у персонала вуза в Перми
Фото: СК РФ

Сотрудники администрации и персонал Пермского государственного университета не имели четкого плана действий на случай трагедии. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, — сообщил он.

По его словам, после трагедии в Казани, в результате которой погибли девять школьников, руководители образовательных учреждений по всей России должны были усилить меры безопасности на своих территориях. Так, например, во всех школах и вузах могли появиться электронные пропуска или рамки металлоискателя.

— Однако этого сделано не было, — подытожил Бастрыкин в своем интервью ТАСС.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственном комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
Александр БастрыкинПермьБезопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте