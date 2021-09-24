Бастрыкин заявил об отсутствии плана действий на случай ЧП у персонала вуза в Перми

Фото: СК РФ

Сотрудники администрации и персонал Пермского государственного университета не имели четкого плана действий на случай трагедии. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, — сообщил он.

По его словам, после трагедии в Казани, в результате которой погибли девять школьников, руководители образовательных учреждений по всей России должны были усилить меры безопасности на своих территориях. Так, например, во всех школах и вузах могли появиться электронные пропуска или рамки металлоискателя.

— Однако этого сделано не было, — подытожил Бастрыкин в своем интервью ТАСС.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственном комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.