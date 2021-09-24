Столичные дачники выкупили у Москвы 68 земельных участков со скидкой с начала года

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Свыше 171 миллиона рублей удалось сэкономить москвичам при покупке у Москвы земли, на которой расположены их дома и земельные участки. С начала текущего года горожане выкупили 68 территорий со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С апреля прошлого года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40 процентов от кадастровой стоимости, — пояснил он.

По словам заммэра, всего за указанный период москвичи выкупили участки, совокупная площадь которых составляет 8,3 гектара. Общая цена приобретенных территорий превышает 114 миллионов рублей.

Всего с начала действия льготной ставки в Москве выкупили 106 участков площадью 11,6 гектара на сумму 169,87 миллиона рублей. При этом горожанам удалось сэкономить 254,81 миллиона, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В долевую собственность жильцов многоквартирных домов Москвы в скором времени можно будет оформить еще 318 нежилых помещений. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Правительство столицы откажется от права собственности на данные помещения. Их общая площадь составляет более 48 тысяч квадратных метров.