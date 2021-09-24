Пушкинский музей пригласил на программу «Женщины-художницы. История и современность»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 25 по 30 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в цикле мероприятий на тему «Женщины-художницы. История и современность». Программа приурочена к двум выставкам, которые презентует музей, — «Музы Монпарнаса» и «Ксения Хауснер. Правдивая ложь».

В рамках цикла состоятся дискуссии о творческом пути женщин в живописи и скульптуре на рубеже XIX–XX веков и о том, что значит быть художницей.

Откроет программу в субботу, 25 сентября, встреча с синхронным русско-французским переводом «Быть художницей: прошлое, настоящее, будущее». Ее участниками станут Камий Ру ди Бюиссон (Комитет Жаклин Марваль), художники Мария Арендт, Виктория Ломаско, Дарья Абдуллина и Марина Антонова.

В первый день работы ретроспективной выставки Ксении Хауснер при поддержке Австрийского культурного форума, 28 сентября, пройдет встреча с художницей. Она расскажет о своем творчестве и вместе с кураторами выставки поговорит о том, как можно интерпретировать ее картины.

30 сентября состоится дискуссия «Через тернии к звездам. Путь женщин в скульптуре и живописи на рубеже веков». Ее участники ответят на вопросы: доступно ли было женщинам художественное образование в XIX веке, почему зарубежные художницы стремились в Париж, а также могла ли женщина стать профессиональным скульптором и добиться успеха?

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.