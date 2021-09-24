Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении в Нижневартовске врача мужем пациентки

Виктория Сикерина

Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении в Нижневартовске врача мужем пациентки
Фото: СК РФ

Дело об избиении в Нижневартовске врача-дерматолога мужем пациентки взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре заявили, что в Нижневартовске ревнивый муж избил врача-венеролога, обследовавшего его жену. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мужчина вместе с супругой пришел на прием к врачу в частную клинику. Медицинский сотрудник осмотрел женщину, что злоумышленник расценил как посягательство на неприкосновенность жены. В результате он ударил медика по лицу.

Подозреваемого задержали.

Также в пятницу, 24 сентября, Александр Бастрыкин отметил, что необходимо оградить подрастающее поколение от вредоносной информации из интернета, активизировать молодежные движения, усилить меры безопасности в образовательных организациях и воспитывать в молодежи нравственные ценности, чтобы не допустить повторения ситуации со стрельбой в Пермском университете.

Читайте также:
РасследованияХанты-Мансийский автономный округАлександр Бастрыкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте