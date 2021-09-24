Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении в Нижневартовске врача мужем пациентки

Фото: СК РФ

Дело об избиении в Нижневартовске врача-дерматолога мужем пациентки взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре заявили, что в Нижневартовске ревнивый муж избил врача-венеролога, обследовавшего его жену. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мужчина вместе с супругой пришел на прием к врачу в частную клинику. Медицинский сотрудник осмотрел женщину, что злоумышленник расценил как посягательство на неприкосновенность жены. В результате он ударил медика по лицу.

Подозреваемого задержали.

Также в пятницу, 24 сентября, Александр Бастрыкин отметил, что необходимо оградить подрастающее поколение от вредоносной информации из интернета, активизировать молодежные движения, усилить меры безопасности в образовательных организациях и воспитывать в молодежи нравственные ценности, чтобы не допустить повторения ситуации со стрельбой в Пермском университете.