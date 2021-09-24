Американские ученые рассказали о влиянии шпината на рак

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Ученые Техасского медицинского научного центра выяснили, что шпинат способен предотвратить развитие онкологических заболеваний. Соответствующее исследование специалисты опубликовали в пятницу, 24 сентября, в журнале Gut Microbes.

Эксперты провели эксперименты на крысах с генетической предрасположенностью к аденоматозному полипозу. В результате, когда животные употребляли в пищу шпинат, в их кишечниках наблюдалась противоопухолевая активность. Также регулирующие воспаление жирные кислоты приходили к стабильным показателям.

Американские ученые пришли к выводу, что такая реакция организма грызунов связана с разнообразием микробиомы и изменениями в генах.

Один из авторов исследования, Родерик Дэшвуд, заявил, что шпинат способен предотвратить развитие рака даже у тех людей, которые не имеют к заболеванию генетической предрасположенности. Также он посоветовал включить зелень в рацион питания.

— Чем раньше, тем лучше. Не стоит ждать, пока появятся полипы, а только потом приступать к профилактике, — цитирует ФАН слова эксперта.

В четверг, 23 сентября, в британском издании Daily Express сообщили, что некоторые виды рака выдают себя в неопасной стадии — припухлости в области шеи, подмышками и в паху могут говорить о лимфоме Ходжкина.