«Бросать нельзя было»: выживший альпинист раскрыл подробности трагедии на Эльбрусе

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Ключевую роль в трагедии на горе Эльбрус, где погибли пятеро туристов, сыграло резкое ухудшение погоды. Об этом сообщил один из участников восхождения, альпинист Виталий Антипов в пятницу, 24 сентября.

— Погода резко ухудшилась на обратном пути. Вот это сыграло ключевую роль, — рассказал он.

Антипов в результате инцидента обморозил обе руки, также у него синяки на лице. Альпинист признался, что точно не помнит, когда за ним пришли спасатели, но было уже темно.

Группа, по его словам, не шла вниз постоянно, так как один из ее участников сломал ногу. По-другому не могло быть, так как нужно было дождаться знающего дорогу гида, объяснил он.

Гид в свою очередь спускал тех, кто был выше остальных, так как «бросать нельзя было ребят», подчеркнул альпинист.

Антипов рассказал о происшествии только друзьям, поскольку родственники не понимают его увлечения, передает телеканал 360.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».