Столичные врачи вылечили от коронавируса 1245 пациентов за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1245 новых пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Фото: Оперштаб

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 481 203 горожанина.

За истекшие сутки в столице выявили 3211 новых случаев заболевания. За сутки госпитализировано 828 человек, скончались 63 пациента. На ИВЛ находятся 324 человека.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.