Фармпредприятия столицы увеличили продажи почти на 80 процентов за полгода

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Столичные производители лекарств за первую половину 2021 года увеличили продажи на 79 процентов — за этот период они реализовали товаров на 134,1 миллиарда рублей. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве работают 26 крупных и средних фармацевтических предприятий. Они обеспечивают 24 процента от российского производства лекарств. Экспорт у них также вырос.

— В первом полугодии текущего года объем экспорта фармацевтической продукции составил почти 549 млн долларов США, это более чем в четыре раза превышает аналогичный период прошлого года, тогда было экспортировано продукции на 131,5 млн долларов и более чем в 5,5 раза выше показателя 2019 года и 97,4 млн долларов, — рассказал заммэра.

Развивается отрасль благодаря поддержке от властей города, которые предоставляют субсидии, налоговые льготы и помогают в локализации производств.

— Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, осуществляющих производство фармацевтической продукции в Москве, в январе — марте 2021 года составили 9,3 миллиарда рублей. За весь прошлый год этот показатель достиг 10,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает инвестиционные итоги 2019 года, — заключил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

До этого сообщалось, что экспорт продукции машиностроения в Москве вырос почти в полтора раза. Больше всего у столицы покупали Китай (483,17 миллиона долларов), Казахстан (480,84 миллиона долларов), Белоруссия (433,60 миллиона долларов), Германия (240,89 миллиона долларов) и Гонконг (164,43 миллиона долларов).