Путин назвал доходы преподавателей одним из социальных приоритетов в России

Фото: Администрация президента РФ

Уровень доходов преподавателей в России должен находиться в числе социальных приоритетов. Об этом в субботу, 25 сентября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму.

По его словам, власти уделяют внимание данному аспекту, однако этого «недостаточно».

— Доходы преподавателей — это, безусловно, один из социальных приоритетов, — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что данный вопрос нужно решать не единовременными выплатами, а системно, пишет РИА Новости.

В конце августа Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.