Более 40 пострадавших при стрельбе получили выплаты от Пермского университета

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пермский госуниверситет выплатил из своего бюджета материальную помощь 41 пострадавшему при стрельбе 20 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения в субботу, 25 сентября.

В вузе выразили благодарность людям, которые поддерживают семьи погибших и пострадавших через фонды университета и участвуют в сборах.

В пресс-службе отметили, что собранные средства будут направлены на дальнейшую помощь пострадавшим студентам и сотрудникам вуза, говорится на странице образовательной организации в социальной сети «ВКонтакте».

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.