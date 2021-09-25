Лавров заявил, что Мали обратилась к военной компании из РФ для борьбы с терроризмом

Фото: МИД РФ

Власти Мали обратились к частной военной российской компании с просьбой помочь в борьбе с терроризмом. Об этом рассказал в субботу, 25 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, российские власти не имеют к союзу никакого отношения. Он пояснил, что из Мали к компании из РФ обратились, так как «Франция хочет существенно сократить свой военный контингент», который до этого находился в стране и должен был вести борьбу с террористами в районе Кидаль.

— Поскольку власти Мали оценили свои силы как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании, — приводит ТАСС слова Лаврова.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо углубить сотрудничество РФ и США в вопросах борьбы с терроризмом.

Он отметил, что атаки террористов являются проблемой не конкретного государства, а всего мира в целом. При этом бывший премьер-министр вспомнил теракт в Америке в 2001 году и подчеркнул, что подобное может повториться в любое время.

В пятницу, 10 сентября, корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вообще произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.