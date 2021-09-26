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Ученый назвал предотвращающий развитие рака и инсульта напиток

Юлия Курганова

Общество
Ученый назвал предотвращающий развитие рака и инсульта напиток
Фото: pixabay.com

Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима назвал напиток, который поможет предотвратить развитие рака и инсульта. По его словам, зеленый чай способствует снижению риска появления множества заболеваний.

Ученый сообщил, что в последнее время появилось много эпидемиологических исследований, которые посвящены этому напитку. Так, специалисты проанализировали результаты нескольких научных работ, которые подтвердили, что употребление зеленого чая снижает вероятность рака эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.

— Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, называются чайными катехинами. Они обладают сильным антиоксидантным действием, — пояснил Фукусима в интервью изданию Nihon Keizai.

Специалист отметил, что катехины также повышают активность ферментов, участвующих в расщеплении и расходовании жира, они облегчают его использование для обеспечения организма энергией.

Исследователь заключил, что катехины и теанин, которые есть в зеленом чае, сокращают вероятность заражения гриппом после пяти месяцев употребления напитка.

Диетолог Ковальков назвал продукты, которыми можно заедать стресс. Он посоветовал покупать сладкий йогурт, даже если в нем есть добавки. Там есть и углеводы, и жиры, человек получит эндорфины, но особо не поправится, отметил врач.

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