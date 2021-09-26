На Украине заявили о равенстве военных сил Киева и Москвы

Фото: соцсети

Советник главы аппарата президента Украины Алексей Арестович заявил о наличии военного паритета с РФ.

По его словам, Россия не имеет и не будет иметь преимуществ над военными силами Украины.

— Российские генералы — профессионалы. Думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства, — заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он также добавил, что в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой российская сторона «утратит боеспособность на несколько лет». Однако спикер никак не аргументировал свои прогнозы.

При этом Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе, 24 сентября заявила, что Россия останется «самой крупной военной угрозой» для НАТО в ближайшие десять лет. Смит отметила, что с 2014 года, когда произошел кризис на Украине, НАТО многого добилось в плане «укрепления возможностей противостоять РФ», но многое еще необходимо сделать.