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Более 207 тысяч москвичей проверили здоровье в офисах «Мои документы»

Полина Долганова

Город
Более 207 тысяч москвичей проверили здоровье в офисах «Мои документы»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

К настоящему моменту более 207 тысяч москвичей прошли бесплатное медицинское обследование на современном оборудовании в офисах «Мои документы». Диагностические комплексы «Уголок здоровья» появились в центрах госуслуг в 2020 году.

Проверить свое здоровье на сегодняшний день можно в 69 столичных центрах.

Так, москвичи могут узнать о том, насколько их кровь насыщена кислородом, измерить артериальное давление и установить ритм биения сердца. Как правило, диагностика занимает около десяти минут.

По итогам проверки для каждого горожанина создается лист с подробным анализом и рекомендациями для поддержания здоровья. В Единую медицинскую информационно-аналитическую систему было направлено уже свыше 12 тысяч результатов диагностики.

Во флагманских офисах госуслуг в центре, на юго-западе, на юге, на востоке, юго-востоке и на севере Москвы проверить здоровье можно с помощью специальных роботов. Они способны измерить человеческий рост, установить массу тела, а также рассказать об уровне сахара в крови, подытожили на сайте мэра Москвы.

С открытием центра госуслуг «Мои документы» в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе общее число флагманских офисов достигло шести. Теперь уже половина территории столицы охвачена передовыми сервисами. Об их главных преимуществах «Вечерке» рассказала директор центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова.

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