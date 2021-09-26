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Песков: В Штатах не уходит мода накачивать рейтинг за счет русофобии

Полина Долганова

Политика
Песков: В Штатах не уходит мода накачивать рейтинг за счет русофобии
Фото: Администрация президента РФ

В Соединенных Штатах не проходит мода на русофобию, которая позволяет властям США накачивать себе рейтинг. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода — накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что в США человека будут считать настоящим патриотом, если тот высказывается о России в негативном ключе.

До этого Дмитрий Песков заявил, что недруги пытаются нарисовать абсурдный образ президента Российской Федерации Владимира Путина, действуя по канонам лжи.

Так или иначе, по словам пресс-секретаря, президент России сможет принять мудрые решения, если Штаты введут санкции против нескольких граждан РФ.

23 сентября сообщалось, что комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий введение санкций в отношении 35 россиян. Фигуранты списка, по мнению Вашингтона, якобы причастны к нарушениям прав человека. В списке есть журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, бизнесмен Роман Абрамович, глава Газпрома Алексей Миллер и другие.

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