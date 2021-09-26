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Песков заверил, что безопасность Путина на отдыхе обеспечивается должным образом

Анастасия Колоскова

Политика
Песков заверил, что безопасность Путина на отдыхе обеспечивается должным образом
Фото: Администрация президента РФ

Во время отдыха на природе безопасность Владимира Путина обеспечивается должным образом. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства в начале сентября провел несколько дней в Сибири, на территории, которая примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику.

В интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» Песков отметил, что «дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать».

— Безусловно, — ответил представитель Кремля на вопрос, занимается ли кто-то обеспечением безопасности главы государства во время отдыха в тайге.

Комментируя слова президента о том, что к их палаточному лагерю «медведи подходили», Дмитрий Песков пошутил о поведении диких животных при встрече с высокопоставленными путешественниками.

— Медведь, он же видит, что это Путин, — рассмеялся пресс-секретарь.

После чего уже серьезно отметил, что видеокадры об отдыхе президента демонстрируют его «реальный образ».

Ранее был опубликован видеоролик, на котором президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездки на машине по сибирской тайге встретил маралов, которые неслись на большой скорости.

Путин после поездки на Дальний Восток решил отдохнуть в тайге с Шойгу. Фотографии с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири появились в воскресенье, 26 сентября, на официальном сайте Кремля. На кадрах видно, как президент ловит рыбу и наслаждается видами.

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