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Политолог предупредил Россию о риске предательства Эрдогана из-за Запада

Анастасия Колоскова

В мире
Политолог предупредил Россию о риске предательства Эрдогана из-за Запада
Фото: tccb.gov.tr

Турция с легкостью отвернется от России, если сочтет связи с Западом более выгодными. Так считает политолог Пол Антонопулос, свое мнение он выразил в статье для портала InfoBrics.

— Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная, — отмечает политолог.

По его убеждению, интересы двух государств имеют столкновение во многих регионах мира. Так, российский президент Владимир Путин стремится сохранить мир в Сирии, тогда как турецкий лидер планирует при помощи мягкой силы и армии вернуть бывшие османские владения.

Антонопулос считает, что Анкара изо всех сил пытается стать великой державой, но в реальности ее присутствие в ближневосточной республике целиком зависит от воли Москвы. Помимо этого, Турция намерена изменить баланс сил в Ливии и Закавказье с целью ослабить влияние России.

Политолог напомнил, что, несмотря на множество противоречий, у двух держав есть реальная возможность углубить связи и сотрудничество.

Ранее Эрдоган заявил о планах создать платформу из шести стран для решения региональных проблем. Эксперт предположил, что эти шесть стран — Турция, Россия, Грузия, Иран, Армения и Азербайджан.

— Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу, — приводит слова политолога РИА Новости.

Да этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция является партнером Российской Федерации, однако по некоторым вопросам у стран сохраняются разногласия, в том числе и по ситуации с Крымом.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера в Россию будет однодневным.

Песков уточнил, что во время встречи президент России Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

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