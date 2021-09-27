За границу без вложений: эксперт назвала способ путешествовать бесплатно

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Основательница туристического агентства Полина Гербер рассказала о том, как можно поехать за границу, не потратив при этом денег.

Так, например, Гербер рекомендует обратить внимание на волонтерские программы. Их стоит подбирать заранее, потому как прием заявок закрывается задолго до самой поездки.

— Есть волонтерские программы по контракту, когда можно за границу поехать вообще без вложений, подписав договор о том, что будешь три-четыре месяца работать, — рассказала девушка.

Еще одним способом сэкономить средства во время поездки является совмещенная с путешествием командировка, когда работодатель берет на себя расходы за отель и перелет.

В таком случае стоит быть готовым к тому, что во время поездки действительно придется поработать и выполнить все свои обязательства, однако на выходных можно заняться своими делами и посвятить время себе.

В качестве способа, который позволяет сэкономить на проживании, Гербер назвала каучсерфинг. С помощью этой системы люди списываются друг с другом и предлагают свободное жилье. Такой алгоритм подходит для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми и испытать интересный опыт, передает «Москва 24».

Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Словакией и Кенией. Из этого списка россиянам стоит приглядеться только к африканской стране. Такой совет в разговоре с «Вечерней Москвой» дал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По-прежнему, по его словам, самым доступным направлением для наших туристов остается Турция.