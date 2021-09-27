Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 22 236 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что почти девять процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от COVID-19 в России за сутки полностью вылечились 13 513 пациентов, также зафиксировали 779 летальных исходов.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 3387 новых случаев COVID-19.

В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Читайте также:
КоронавирусРоссияофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте