В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в России выявили 22 236 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Отмечается, что почти девять процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Фото: Стопкоронавирус.рф
После прохождения лечения от COVID-19 в России за сутки полностью вылечились 13 513 пациентов, также зафиксировали 779 летальных исходов.
По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 3387 новых случаев COVID-19.
Фото: Стопкоронавирус.рф
Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.
В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».
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