«На 30 лет старше»: косметолог рассказала, как можно постареть за один день

Фото: pexels.com

Врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер рассказала, может ли человек постареть на несколько лет за один день. Она объяснила, что главный провокатор процессов старения — сильный стресс.

— Я когда училась в институте, работала медсестрой в отделении детской нейрохирургии. И к нам привозили детей с политравмой — это дети, которые, например, попали в аварию. Обычно с ребенком, которого так привозят по скорой, приезжают матери. И обычно они буквально почерневшие от стресса, — вспоминает доктор в интервью для YouTube-канала «Косметолога.нет».

Она рассказывает, что кожа — это орган резерва, который отдает свои ресурсы, если это необходимо.

— Нервная система и кожа — это эмбриональные близнецы, которые развиваются из одного листочка и никогда не теряют связи между собой. Фактически это один орган. Реакция нервной системы отражается на коже, и она изменяется за несколько часов. Поэтому человек может выглядеть неузнаваемо и стареть лет на 30, — говорит косметолог.

Однако у кожи есть способность к регенерации.

— Когда ребенок начинает выздоравливать, ты видишь, что у него красивая и молодая мама. Организм освобождает кожу от этого груза. Такие стрессы отражаются не только на лице. Например, они повышают риски развития диабета, они могут привести к формированию гипертензии. В фазе острого стресса кожа не останется. Скорее всего, когда дела наладятся, произойдет восстановление. Но постареть за несколько часов возможно, — говорит эксперт.

Трихолог объяснила основные причины, из-за которых происходит выпадение волос.