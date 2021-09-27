Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«На 30 лет старше»: косметолог рассказала, как можно постареть за один день

Анна Михалюк

Общество
«На 30 лет старше»: косметолог рассказала, как можно постареть за один день
Фото: pexels.com

Врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер рассказала, может ли человек постареть на несколько лет за один день. Она объяснила, что главный провокатор процессов старения — сильный стресс.

— Я когда училась в институте, работала медсестрой в отделении детской нейрохирургии. И к нам привозили детей с политравмой — это дети, которые, например, попали в аварию. Обычно с ребенком, которого так привозят по скорой, приезжают матери. И обычно они буквально почерневшие от стресса, — вспоминает доктор в интервью для YouTube-канала «Косметолога.нет».

Она рассказывает, что кожа — это орган резерва, который отдает свои ресурсы, если это необходимо.

— Нервная система и кожа — это эмбриональные близнецы, которые развиваются из одного листочка и никогда не теряют связи между собой. Фактически это один орган. Реакция нервной системы отражается на коже, и она изменяется за несколько часов. Поэтому человек может выглядеть неузнаваемо и стареть лет на 30, — говорит косметолог.

Однако у кожи есть способность к регенерации.

— Когда ребенок начинает выздоравливать, ты видишь, что у него красивая и молодая мама. Организм освобождает кожу от этого груза. Такие стрессы отражаются не только на лице. Например, они повышают риски развития диабета, они могут привести к формированию гипертензии. В фазе острого стресса кожа не останется. Скорее всего, когда дела наладятся, произойдет восстановление. Но постареть за несколько часов возможно, — говорит эксперт.

Трихолог объяснила основные причины, из-за которых происходит выпадение волос.

причины старениякосметологияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте