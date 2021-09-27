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Главарю готовившей теракт в Башкирии неонацистской группировки не более 20 лет

Илья Ашуров

Происшествия
Главарю готовившей теракт в Башкирии неонацистской группировки не более 20 лет
Фото: Вечерняя Москва

Возраст пятерых задержанных участников террористической группировки, готовившей теракт в Башкирии, составляет от 18 до 20 лет. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По его словам, лидер террористической организации проповедовал среди своих сообщников идеи неонацизма и обучал их пользоваться оружием.

— В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, приискав необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство, — сообщил Каневский.

Утром 27 сентября стало известно, что ФСБ России пресекла подготовку террористического акта в Башкирии. В результате операции были задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы. Они планировали устроить теракт на одном из объектов правоохранительных органов с помощью взрывных устройств и взрывчатых веществ.

По адресам проживания злоумышленников были изъяты готовая к применению снайперская винтовка, взрывчатка и портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.

В отношении членов группировки СК возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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