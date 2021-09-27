Главарю готовившей теракт в Башкирии неонацистской группировки не более 20 лет

Возраст пятерых задержанных участников террористической группировки, готовившей теракт в Башкирии, составляет от 18 до 20 лет. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский.
По его словам, лидер террористической организации проповедовал среди своих сообщников идеи неонацизма и обучал их пользоваться оружием.
— В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, приискав необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство, — сообщил Каневский.
Утром 27 сентября стало известно, что ФСБ России пресекла подготовку террористического акта в Башкирии. В результате операции были задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы. Они планировали устроить теракт на одном из объектов правоохранительных органов с помощью взрывных устройств и взрывчатых веществ.
По адресам проживания злоумышленников были изъяты готовая к применению снайперская винтовка, взрывчатка и портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.
В отношении членов группировки СК возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017.Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.