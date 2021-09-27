Диетолог назвала главную ошибку тех, кто хочет избавиться от лишнего веса

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Диетолог и персональный тренер Ракель Капель рассказала, какую ошибку часто совершают люди, которые хотят сбросить лишний вес. Эксперт отметила, что они часто покупают в магазинах товары с пометкой «фитнес» и «эко», но подобные продукты не помогают похудеть.

Продукт глубокой переработки никогда не будет хорошим вариантом. Такие продукты не просто не помогают насыщению, они специально изготовлены, чтобы стимулировать аппетит, - пояснила она.

Диетолог подчеркнула, что для снижения веса необходимо употребялть в пищу продукты с высоким содержанием белка. Также не стоит исключать из меню сложные углеводы. Они содержатся в картофеле, злаковых и бобовых. Кроме того, стоит составить план питания и строго придерживаться его, чтобы не съесть лишнего, передает издание «Невские новости».

До этого диетолог Римма Мойсенко рассказала, какой продукт помогает укрепить иммунную систему. По словам эксперта, всем нужно включить в рацион морскую капусту. Употреблять ее можно в любой прием пищи.