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Диетолог рассказала, как правильно составить рацион питания

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, как правильно составить рацион питания
Фото: pixabay/cattalin

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова дала советы, как правильно сформировать рацион, чтобы не навредить организму.

По словам, эксперта, важно не перебирать с количеством белковых продуктов.

— Мы должны получать больше углеводов, чем белка. В рационе около 60 процентов составляют углеводы, 30 процентов составляет жир, 10 процентов уходит на белок, — отметила она в комментарии Nation News.

Главная ошибка, которую совершают многие — сокращают потребление овощей и фруктов, а в них содержится большое количество антиоксидантов и фитонутриентов, необходимых организму. Кроме того, в рационе должны присутствовать крупы, цельнозерновые мучные продукты.

Эксперт предупредила, что постоянное увлечение белковыми диетами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, болезням суставов.

До этого диетолог Ракель Капель назвала главную ошибку желающих сбросить вес. Она отметила, что не стоит покупать продукты с пометкой «эко» и «фитнес», так как они не несут пользы для организма.

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