QR-коды на посещение культурных и спортивных учреждений постепенно вводят в Самаре

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Власти Самарской области начали вводить специальные QR-коды на посещение культурных и спортивных учреждений из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, систему пропусков организуют в области в течение двух недель. Такое решение приняли местные власти в ходе заседания регионального Оперативного штаба.

— Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации, — отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров поручил руководителям муниципалитетов обеспечить контроль за масочным режимом в общественном транспорте и торгово-развлекательных центрах.

Губернатор Самарской области добавил, что в случае неисполнения таких мер власти закроют торговые комплексы и оштрафуют руководителей и сотрудников.

Также в регионе не исключена возможность введения частично дистанционного формата образования в школах для учеников 6–10 классов.

—Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры, — заключил Дмитрий Азаров на странице в Instagram.

За последние 24 часа в России выявили 22 236 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. При этом Самарская область оказалась 16-й в списке регионов по количеству зараженных. Здесь за сутки выявили 235 заболевших COVID-19.