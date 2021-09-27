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Cameron International выплатит почти 1,5 миллиона долларов за нарушение санкций против РФ

Виктория Сикерина

В мире
Cameron International выплатит почти 1,5 миллиона долларов за нарушение санкций против РФ
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Американская компания Cameron International, которая является дочерней организацией Schlumberger, выплатит почти полтора миллиона долларов из-за нарушений санкций против России. Об этом в понедельник, 27 сентября, говорится на сайте Министерства финансов США.

В ведомстве отметили, что руководство фирмы с 2015 по 2016 год подписало контракты, по которым предполагались поставки товаров от «Газпром нефть шельф».

— Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня объявило о достижении соглашения на 1 423 766 долларов с базирующейся в Хьюстоне (штат Техас) Cameron International, которая является поставщиком товаров и услуг для нефтегазовой отрасли и дочерней структурой Schlumberger Limited, — заявили в министерстве.

В пресс-службе ведомства добавили, что такие действия Cameron International нарушают санкции США против России, которые были введены после конфликта на Украине.

Также в министерстве подчеркнули, что из-за подобных контрактов компании могли вменить статью «Гражданская ответственность за явные нарушения». Однако такие действия ведомство не назвало вопиющими.

— Управление по контролю за иностранными активами установило, что Cameron добровольно не раскрыло данные об очевидных нарушениях, — цитирует ТАСС сообщение министерства.

В воскресенье, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что такая «глупость», как новые санкции против граждан РФ, введена не будет.

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