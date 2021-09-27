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Корабль компании Blue Origin вновь отправится в космос с пассажирами

Виктория Сикерина

В мире
Корабль компании Blue Origin вновь отправится в космос с пассажирами
Фото: pixabay.com

Корабль New Shepard аэрокосмической американской компании Blue Origin с пассажирами на борту отправится в космос 12 октября 2021 года. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте организации.

Планируемый запуск произведут в 8:30 по местному времени или в 16:30 по московскому. Корабль оторвется от земли на стартовой площадке космодрома в Техасе.

Бывший инженер NASA и соучредитель американской компании Planet Labs Крис Бошуизен и вице-председатель подразделения компании Dassault Systmes Глена де Вриса примут участие в полете. Однако имена остальных пассажиров компания пока не опубликовала, передает ТАСС.

Также в понедельник, 27 сентября, в Управлении перспективных исследовательских программ Министерства обороны США рассказали, что гиперзвуковую ракету, скорость которой в пять раз превышает скорость звука, испытали в Пентагоне.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе эксперимента специалисты реализовали необходимые задачи. Разработчиком данной ракеты выступил концерн Raytheon Technologies.

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